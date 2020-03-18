قرارات احترازية عاجلة في الأردن لمنع انتشار كورونا

اتخذ مجلس الوزراء الأردني، الثلاثاء، عدة قرارات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر المجلس تعطيل المؤسسات الحكومية في الأردن باستثناء القطاعات الحيوية، مشددا على عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

المجلس قرر أيضا تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً، والقطاعات الحيوية التي تسهل حياة المواطنين.

وأكد المجلس ضرورة منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص ومنع التنقّل بين المحافظات.

كما قرر أيضا وقف العمليات والمراجعات الطبيّة واقتصارها على الحالات الطارئة والعمليّات.

Advertisements

وأعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، أن قواته ستنتشر على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الجيش الأردني إن "هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار أو انتقال العدوى".

وناشد الجيش الأردنيين "اتباع جميع التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في جميع أرجاء البلاد".

وأكد أنه سيتم إيقاف جميع التعاملات داخل المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا.

وأعلن الأردن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 33 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية.

وفرضت السلطات الأردنية، الإثنين، حجرا صحيا إجباريا على جميع القادمين إلى المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.