شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 427 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 427. ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، استبعدت الحكومة فرض المزيد من القيود على الإسرائيليين في هذه المرحلة. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من بدء الحكومة، تطبيق تكنولوجيا رقمية لرصد المخالطين لمصابين مؤكيدن بالفيروس. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صرح بفرض عزل على المخالطين، قائلاً، إنه ليس خياراً وإنما إجبارياً.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 427 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.