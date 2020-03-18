جهود مشتركة كورية جنوبية صيني لإيجاد علاج لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

فيما يواصل فيروس كورونا الجديد الانتشار في مختلف أنحاء العالم، يستمر السباق لإيجاد علاج قابل للتطبيق. وتعمل جامعة كورية جنوبية بالتعاون مع معهد صيني، ليشكلا واحداً من فرق الباحثين في مختلف أنحاء العالم، الذين يبذلون جهوداً واسعة للتوصل إلى علاج، طبق ما ذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء. وفي أوائل مارس (آذار) الجاري، تواصل معهد شنغهاي الصيني للمواد الطبية مع كلية الطب بجامعة يونسي الكورية الجنوبية، مقترحاً إجراء اختبار سريري مشترك لتطوير علاج مضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا الجديد. وبعد مذكرة تفاهم بينهما، بدآ الجانبان في العمل على علاج محتمل، لم يكشف مضمونه.وهذا المشروع المشترك هو 1% من الجهود المنفصلة، في مختلف أنحاء العالم، لتحقيق هدف مشترك من شقين، أولهما تطوير عامل مضاد للفيروسات للقضاء على الفيروس، والثاني علاج للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض حادة مماثلة لأنفلونزا. وهناك أكثر من 70 تجربة سريرية مخصصة لهذا السبب في الصين وحدها.

