المعارضة التركية تحذر من انهيار المنظومة الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حذّرت المعارضة التركية من انهيار المنظومة الصحية مع انتشار فيروس كورونا الذي ارتفع عدد الإصابات به إلى 98 حالة ووفاة شخص.



واستعرضت النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، غامزة تاشيار، تقريرا يحذر من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار الفيروس.

وأشار التقرير المقدم للبرلمان إلى نقص عدد الأطباء في تركيا، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير لمنع انهيار المنظومة الصحية مع التزايد المفاجئ في عدد المرضى.

وأوضح أن جميع الدول اتخذت إجراءات لمواجهة خطر انهيار المنظومة الصحية في حالة الارتفاع المفاجئ في عدد المرضى فيما لم تعلن البلاد أي حالة طوارئ.

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ولفت خبراء إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أكثر من الأرقام الرسمية؛ لأن السلطات لا تجري الفحوصات إلا على المسافرين والقادمين من خارج البلاد.

وأشارت البرلمانية تاشيار إلى وقوع تركيا في موضع حرج مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق بعدد الأطباء وعدد أسرّة المرضى.

وأضافت: "يتوجب على تركيا الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة كي تتمكن من الحد من انتشار الفيروس ومنع انهيار المنظومة الصحية في حال الزيادة المفاجئة في عدد المرضى".

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا بفيروس بفيروس كورونا المستجد، إلى 98 حالة حتى مساء الثلاثاء، ووفاة شخص.

وقررت تركيا تعليق صلاة الجماعة في جميع مساجد البلاد وتعطيل المدارس أسبوعين، والجامعات 3 أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.

وتسبب انتشار الفيروس القاتل، في حالة هلع للمواطنين الذين تكالبوا على شراء المواد الغذائية والمواد الطبية والمطهرات بكميات كبيرة.