تقارير: طهران سبب إصابات الفيروس القاتل في الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ذكرت تقارير أبرزتها شبكة "سي ان بي سي" فإن ما يقرب من تسعة من أصل 10 حالات من أصل 17 ألف حالة للفيروس الجديد المؤكدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط تأتي من إيران، في الوقت الذي نفت فيه السلطات لعدة أيام خطر تفشي المرض.



ونفّذ المسئولون الآن فحوصات جديدة للأشخاص الذين يحاولون مغادرة المدن الكبرى قبل عيد رأس السنة الفارسية، بعيد النوروز، يوم الجمعة القادم، لكنهم ترددوا في عزل المناطق.

في وقت متأخر من مساء الاثنين، اقتحمت حشود غاضبة باحات ضريح الإمام رضا في مشهد ومزار فاطمة معصومة في قم.

,عادة ما تصلي الحشود هناك 24 ساعة، سبعة أيام في الأسبوع، ولمس الضريح وتقبيله.

وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن في وقت سابق إغلاق الأضرحة مما أثار المظاهرات.

وقال أحد الرجال الشيعة: "نحن هنا لنقول أن طهران مخطئة تمامًا في القيام بذلك!"، وانضم إليه آخرون في الترديد: "وزير الصحة مخطئ في فعل ذلك، والرئيس مخطئ في فعل ذلك!"

Advertisements

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الشرطة قامت بتفريق الحشود في وقت لاحق.

ووصفت السلطات الدينية ومعهد قم البارز المظاهرة بأنها "إهانة" للضريح في بيان، داعية المؤمنين إلى الاعتماد على "الحكمة والصبر" بعد إغلاق الأضرحة.

وتجذب الأضرحة الشيعية الشيعة من جميع أنحاء الشرق الأوسط للحج، ومن المحتمل أن تسهم في انتشار الفيروس في جميع أنحاء المنطقة.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن إيران نشرت فرقًا لفحص المسافرين الذين يغادرون المدن الرئيسية في 13 مقاطعة، بما في ذلك العاصمة طهران، لكن إيران لديها 31 مقاطعة والسلطات لم تتخذ خطوة لتأمين البلاد كما هو الحال في دول العراق ولبنان.

وتقوم الفرق بفحص درجات حرارة المسافرين وسترسل أولئك المصابين بالحمى إلى مراكز الحجر الصحي.

وتحث إيران الناس على البقاء في منازلهم، لكن الكثيرين تجاهلوا النصائح، ويعاني معظم المصابين بالكورونا من أعراض خفيفة أو معتدلة فقط، مثل الحمى والسعال، ويتعافون في غضون أسابيع، لكن الفيروس شديد العدوى ويمكن أن ينتشر من قبل أشخاص لا تظهر عليهم أعراض واضحة.