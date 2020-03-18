مفتي إخوان ليبيا يستغل كورونا لتضليل أهالي طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يصر مفتي إخوان ليبيا، الصادق الغرياني، الشهير بالآراء المتطرفة والشاذة، على المتاجرة بالدين، غير عابئ بالخطر الذي يداهم حياة أهالي العاصمة طرابلس.



وفي الوقت الذي يؤكد فيه العلماء، أنه في مقابل الحفاظ على حياة الناس، يمكن أن تتحول المحظورات إلى مباحات والعكس صحيح أيضا، أفتى الصادق الغرياني، بأنه لا يجوز تعليق الصلاة بالمساجد، أو وقف صلاة الجمعة، مؤقتا مهما انتشر الوباء.

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ويرى الدكتور عبد الغني الغريب، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، أنه انطلاقا من قاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يفتي العلماء، بجواز تعليق الصلاة في المساجد، بشكل مؤقت، تخفيفا للآثار المترتبة على الاختلاط، في ظل انتشار وباء كورونا حول العالم.

وللتغريد خارج السرب، بغرض تضليل الناس، والتضييق عليهم، خرج مفتي الإرهاب المشهور بالفتاوى الشاذة المعادية للحياة، ليؤكد عدم جواز إغلاق المساجد حتى رغم انتشار الوباء، وهو ما وصفه الغريب بالادعاء الذي يصطدم بالقواعد الفقهية المرعية في مثل هذه الحالات.

وأشار الغريب إلى التاريخ الإسلامي يحمل العديد من الوقائع، التي أمر فيها الخلفاء الناس باعتزال الاختلاط والتجمع، ومن ذلك: طاعون عمواس الذي وقع عام ستمئة وأربعين ميلادية، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، والموت الأسود الذي وقع منتصف القرن السادس عشر الميلادي تقريبا، فضلا عن عشرات المحن الأخرى التي تعرض لها المسلمون على مدى التاريخ.