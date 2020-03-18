واردات اليابان من الصين تهبط 47% بعد تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت اليابان الأربعاء إن وارداتها من الصين هبطت 47% على أساس سنوي لتبلغ 6.3 مليار دولار فى فبراير الماضي بعد تشي فيروس كورونا المستجد.



كما تراجعت قيمة صادراتها إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، إلى 1،1 تريليون ين، ما أدى إلى فائض تجاري قياسي مع البلاد بقيمة 462 مليار ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.

وانخفضت الصادرات الإجمالية لليابان بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي إلى 3.6 تريليون ين في شباط/فبراير في تراجع للشهر الخامس عشر على التوالي، حسب الوزارة.

وقبل أيام، قرر البنك المركزي الياباني تخفيف السياسة النقدية بعد خفض الفائدة الأمريكية، وذلك في ظل التفشي العالمي لفيروس كورونا.

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وأعلن المركزي الياباني تخفيفا إضافيا للسياسة النقدية فائقة المرونة، خلال اجتماعه الطارئ لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا.

كما قرر المركزي تقديم قروض جديدة للشركات مدتها عام واحد بدون فوائد وزيادة الحد الأقصى لمشترياته من سندات الشركات بمقدار تريليوني ين (18.8 مليار دولار).

وقال البنك، في بيان، إنه "من المحتمل أن يظل النشاط الاقتصادي لليابان ضعيفا في الوقت الراهن وبخاصة بسبب تأثيرات انتشار فيروس كوفيد 19".

وفي 8 مارس الجاري، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الحكومة ستطرح برنامجا خاصا لتقديم قروض بلا فوائد للشركات التي تضررت من تبعات فيروس كورونا.

وأضاف آبي، أن هذه الخطوة ستكون جزءا من حزمة ثانية من الإجراءات التي تعتزم الحكومة إعلان تفاصيلها، وستتضمن تقديم دعم للعاملين الذين يحتاجون إلى أخذ إجازة من العمل لرعاية أولادهم مع إغلاق المدارس.