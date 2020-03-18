ترامب مرشحا رسميا للحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

اجتاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رسميا، عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية، وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.



وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل، في تغريدة على تويتر: "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وأضافت أنّ "ولايته فلوريدا منحته لتوّها عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".

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وتابعت: "حزبنا متّحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدّون لـ4 سنوات جديدة!".

وفي الولايات المتحدة يتعيّن حتّى على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي يخوض يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني معركة إعادة انتخابه لم يكن مهدّدا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.

وبعد انسحاب 2 من 3 مرشحين نافسوا الرئيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لم يبقَ رسميا في هذه الانتخابات من منافس لترامب سوى الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد الذي لم يحرز أي نتيجة تُذكر.

بلّ إن بعض الولايات تخلّت عن تنظيم انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لعدم وجود منافسة جدية.