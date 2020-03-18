شكرا لقرائتكم الصين: دواء ياباني فعال ضد كورونا ونحن بصدد اعتماده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الصين أنها بصدد اعتماد عقار "فافيبيرافير" الياباني بعد أن أظهر فعالية سريرية جيدة ضد المرض الناجم عن كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن يتم البدء باستخدامه في أقرب فرصة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام صينية الثلاثاء أكملت الصين البحث السريري لدواء "فافيبيرافير"، وهو عقار مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

دواء ياباني

وقال تشانغ شين مين مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في مؤتمر صحفي، إن عقار فافيبيرافير، الذي يعد دواء إنفلونزا تم اعتماده للاستخدام السريري في اليابان في عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية.

وشارك أكثر من 80 مريضا في التجربة السريرية في مستشفى الشعب الثالث في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، بما في ذلك 35 مريضا تعاطوا فافيبيرافير و45 مريضا في مجموعة لم تتعاطاه.

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إنتاج الدواء

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا علاج فافيبيرافير أصبحوا سلبيين للفيروس في وقت أقصر مقارنة مع المرضى في المجموعة الثانية.

واقترحت أيضا دراسة سريرية عشوائية متعددة المراكز بقيادة مستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان، أن التأثير العلاجي لـ "فافيبيرافير" أفضل بكثير من تأثير المجموعة المرجعية.

من ووهان الصينية (أرشيفية- فرانس برس)

وقال تشانغ إنه تم التوصية بـ"فافيبيرافير" لفرق العلاج الطبي ويجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ (كوفيد-19) في أسرع وقت ممكن.

وأضاف تشانغ أن إدارة المنتجات الطبية الصينية وافقت على شركة أدوية صينية لإنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض.