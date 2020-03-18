ارتقاع عدد المصابين بكورونا في مصر والحكومة تعطل الحياة العامة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، انها سجلت 30 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 196 حالة، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

واكد ناطق وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن “الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا”.

ولفت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لامرأة إيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته والمخالطين له.

Advertisements

وأشار إلى إن “جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”.

وقال مجاهد إن “إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة”

وفي سياق متصل، أمرت الحكومة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، بإغلاق دور السينما والمسرح في البلاد، أيا كانت تبعيتها لحين صدور إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الإجراء “تدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد”.