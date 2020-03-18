«مواجهة كورونا» .. وزير الإعلام .. مصر نفذت السيناريو الأول والثاني وفي حال تجاوز الأعداد الآلاف سنضطر للسيناريو الثالت

كشف وزير الإعلام أسامة هيكل، في حديثه لـ"سبوتنيك" الروسية ، عن تحديد الحكومة ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، وأصاب عشرات المصريين.

وقال الوزير : "حددنا في وقت سابق ثلاثة سيناريوهات بمجلس الوزراء، وتعتمد على أعداد الإصابات وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بقرار إغلاق المدارس والمنافذ الجوية، ومنع السفر إلى مصر وكان هذا المقترح حال وصول العدد إلى 150 أو 200 إصابة".

وأردف هيكل قائلًا: "استبقنا الإجراء للتعامل بتركيز بشكل أكبر مع الداخل، حتى لا يتم نقل المرض من الخارج للداخل، وكذلك حتى لا نتسبب في انتقال العدوى لدول أخرى، ونؤكد أن تخوفنا على مصالح الدول الأخرى هو نفس تخوفنا على مصلحة وطننا".

وتابع: "حال تجاوز الأعداد الآلاف، قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى لعزل بعض المناطق. إلا أننا نتوقع السيطرة على الأمر وعدم الاضطرار لهذا السيناريو".