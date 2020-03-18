«فيتامين C والثوم لا يقويان المناعة» .. الصحة العالمية: لجنة محايدة ستزور القاهرة الشهر الجارى

قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي ل منظمة الصحة العالمية ، إن عدد من مراكز الأبحاث العالمية بدأ في عمليات التجارب والاختبارات للوصول لعلاج ضد فيروس كورونا ، حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاختبار، بالإضافة لألمانيا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، :"الاختبارات تعنى أن أمامنا عدة أشهر للعلاج.. وأى مصل يمر بسلسة كبيرة من التجارب الاكلينيكية للتأكد من سلامته.. أول تجربة بالولايات المتحدة ونتمنى أن تكلل للنجاح، وهذا سيستغرق أشهر وقد يمتد لعام من الآن".

وواصل: "من الصعب التكهن بتوقيت إنتاج علاج لكوورنا، والأمر مرهون بتضافر الجهود، لأن بؤرة واحدة على مستوى العالم تمثل خطرًا، ولا يكفى نجاح دولة واحدة، بل نجاح العالم بأكمله".

وفي تقييمه لتعامل الحكومة المصرية ضد كورونا، قال: "خلال الشهر الجارى لجنة من الصحة العالمية محايدة ستزور القاهرة ووزارة الصحة لمتابعة الإجراءات التي تمت .. كل الخطوات التي تمت جاءت بمتابعة واتصال قوى بين الصحة العالمية والصحة المصرية".

Advertisements

فيتامين C والثوم لا يقويان المناعة

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة ب طب عين شمس، إن المناعة هدفها حماية جسم الإنسان داخليًا وخارجيًا، من اختراق الميكروبات أو تواجد الأورام والخلايا غير المرغوب فيها، بالاتصال مع كل أجهزة الجسم، مضيفًا: "من السذاجة الحديث عن أشياء بسيطة لزيادة المناعة.. فلا صحة لكميات كبيرة من فيتامين سى أو الثوم أنها تقوم بتقوية المناعة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن المناعة المتوازنة كفيلة بالرد على الاحتياجات المطلوبة، وهذا يتطلب حياة صحية ومياه كثيرة وغذاء صحيا وممارسة الرياضة، مع الامتناع عن التدخين والنوم لفترة جيدة بعيدًا عن الضغوط النفسية، مؤكدًا أن هذه العادات هي الأكثر إفادة للمناعة.

وفيما يتعلق ب فيروس كورونا ، قال إن هناك مصابين بكورونا لكن لا يشكون أو يظهر عليهم أي أعراض، وإصابات هذا الفيروس تكون بمستويات مختلفة ما بين عادية وخفيفة وحادة، مشيرًا إلى أن 85% من إصابات كورونا، تكون بحالات بسيطة، والحالات التي تتطلب دخول المستشفيات 15%، والذين بحاجة لرعاية مركزة نسبة أقل.

وواصل: "الفيروس قادم من حيوان، وهذه الفيروس أصيب ببعض التحورات قبل تكاثره في جسم الإنسان، وأفكار العلاج تنصب في الكيماويات والأدوية وكل الدراسات منصبة الآن على اختيار العلاج المناسب لقتل الفيروس فى الأشخاص المصابين، والصين بدأت استخدام العلاج المناعى، وبدأت تعطى أمصالا مأخوذة من أشخاص تمت إصابتهم بأمراض، وبالتالي أصبح لديهم أجسام مضادة ضد الفيروس".