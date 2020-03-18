الحجر الصحي على «سفينة سياحية تحمل ما يزيد عن 1600 راكب» في كيب تاون .. كورونا يجتاح العالم

فرضت جنوب إفريقيا حجرا صحيا على سفينة سياحية وسفينة للشحن قبالة مدينة كيب تاون، بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد طاقم إحدى السفينتين.

وقالت شركة "ترانزنت" المشغلة للموانئ في جنوب إفريقيا، إن المشتبه بإصابته أحد أفراد طاقم سفينة الشحن، وذهب في رحلة جوية برفقة فرد آخر في الطاقم و6 من ركاب السفينة السياحية.

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وأضافت أن الركاب الستة الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي ترفع علم إيطاليا لم تظهر عليهم أي أعراض.

وكانت السفينة التي تحمل على متنها 1240 راكبا و486 من أفراد الطاقم، في طريقها للعودة من مدينة والفيس باي في ناميبيا.