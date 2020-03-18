رويترز: عدد المصابين بكورونا حول العالم تجاوز 200 ألف والوفيات 8 آلاف

ذكرت وكالة ​رويترز​ للأنباء وفق إحصائية أعدتها أن عدد المصابين بكورونا حول ​العالم​ يتجاوز الـ 200 ألف والمتوفين 8 آلاف.

فقد تسارعت وتيرة اجتياح ​فيروس كورونا​ المستجد قارات العالم المختلفة، حيث سجل ارتفاعا في عدد الإصابات بدول عديدة.

وأوضح جواد محجور نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يُظهر أن انتشار المرض تسارع في الأسابيع الأخيرة، كما اتسعت رقعته الجغرافية.

والفيروس الذي يجتاح أوروبا الآن ظهر فيما لا يقل عن 27 من بين 49 دولة في إفريقيا جنوبي الصحراء، وفي معظمها لم يتجاوز عدد الحالات المسجلة رقم 9، ولم تظهر على الأغلب في الداخل وإنما جاءت من الخارج، ومن أوروبا بالأساس.

لكن المخاطر كبيرة، فإذا وصل المرض إلى المناطق الأشد فقرا في إفريقيا، فإن عوامل كالظروف المعيشية البائسة والازدحام قد تجعله ينتشر بسرعة البرق.