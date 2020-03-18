صندوق النقد الدولي يدرس منح إيران قرضا بخمسة مليارات دولار لمواجهة كورونا

نقلت وكالة أنباء ​الجمهورية​ الإسلامية ال​إيران​ية "إرنا" عن مصدر في ​صندوق النقد الدولي​ أن المفاوضات جارية بشأن منح قرض لإيران بقيمة خمسة مليارات ​دولار​ بشكل سريع للاستفادة منها في حملة مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​.

وقال المصدر إن "الصندوق أجرى محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن القرض، وأن الصندوق يدرك حاجة إيران لهذه المبالغ لدعم حملتها على كورونا". وحول الموعد المقدر لتسلم القرض، قال المصدر إن "​الاتصالات​ لا تزال مستمرة".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق اليوم رفضه لطلب من ​فنزويلا​ بمنحها قرضا بخمسة مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا، وذلك لأن ​حكومة​ الرئيس ​نيكولاس مادورو​ "غير معترف بها دوليا".