روحاني: الصناعة النووية الإيرانية في حل من جميع القيود التي فرضت عليها

اكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ بأن ​إيران​ ردت وسترد على اغتيال ​الولايات المتحدة​ لقائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​. وشدد في كلمة له في نهاية العام الايراني، على ان الصناعة النووية الإيرانية في حل من جميع القيود التي فرضت عليها.

وأكد الرئيس الإيراني أن "العدو لم يتمكن من إخضاع إيران عبر الضغوط الاقتصادية"، في إشارة للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وخاصة على صادرات البلاد من النفط التي تعد عصب الاقتصاد الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلنت طهران تخليها عن الالتزام بالقيود الرئيسية المنصوصة في الاتفاق النووي الإيراني، لكنها شددت على أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مستعدة للعودة للوفاء بالتزاماتها في حال رفع العقوبات وضمان مصالح إيران المذكورة في الصفقة.