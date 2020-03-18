تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 142

أعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية الدكتور عبدالله السند، "تسجيل 12 حالة جديدة مؤكّدة ثبتت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 142 حالة"، لافتًا إلى أنّ "مع حالات الشفاء الـ15 المُسجّلة، يصبح لدينا 127 حالة تتلقّى الرعاية الصحيّة حاليًّا".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الحالات الـ12 الجديدة المسجّلة هي ثماني حالات مرتبطة بالسفر إلى ​بريطانيا​، منها ست حالات لكويتيّين وحالة واحدة أميركيّة وحالة واحدة إسبانّية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك حالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، حالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى ​سويسرا​ والحالة الأخيرة لمواطن ما زالت في التقصّي الوبائي".

وبيّن السند أنّ "هناك أربع حالات في العناية المركزة، منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة، في حين بلغ عدد الّذين خرجوا من المحاجر الصحيّة 573 حالة".