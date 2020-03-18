رئيس وزراء أستراليا أعلن حالة طوارئ: على المواطنين عدم السفر للخارج بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ "حالة طوارئ تتعلّق بالأمن البيولوجي البشري"، لافتًا إلى أنّ "على المواطنين عدم السفر للخارج بسبب وباء "كورونا"، محذّرًا من "احتمال استمراره ستة أشهر على الأقل". ويمنح الإعلان الرسمي، الحكومة سلطة إغلاق المدن أو المناطق، وفرض ​حظر التجول​ والحجر الصحي، إذا اعتُبر ذلك ضروريًّا لاحتواء انتشار الفيروس.

وركّز في مؤتمر صحافي، على أنّ "الحياة تتغيّر في ​أستراليا​ كما تتغيّر في جميع أنحاء العالم. ستستمر الحياة في التغيّر في الوقت الّذي نتعامل فيه مع فيروس "كورونا" العالمي، وهذا نوع من الأحداث الّتي لا تقع إلّا كلّ مئة عام"، موضحًا أنّ "الحظر المشدّد على التجمعات الاجتماعيّة في الأماكن المغلقة، الّتي تقرّر قصرها على 100 شخص بدلًا من 500، لا يشمل الخدمات الضروريّة مثل ​المدارس​ ووسائل ​النقل العام​ ومراكز التسوق".

وكانت قد سجّلت أستراليا أكثر من 500 حالة إصابة بالفيروس وست حالات وفاة.