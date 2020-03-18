نيوزيلندا سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم أن "البلاد سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وجميعها لأشخاص سافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة".
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 20. وفرضت البلاد قيودا صارمة على الحدود يوم السبت وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم كما حظرت التجمعات العامة الكبيرة لاحتواء تفشي الفيروس.
وكشفت نيوزيلندا عن حزمة اقتصادية بقيمة 12,1 مليار دولار نيوزيلندي (7,3 مليار دولار أميركي) من صندوق مخصص لمواجهة "الأيام الصعبة" في البلاد على خلفية وباء كوفيد-19.
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