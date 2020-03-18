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وصول شحنة خامسة من المساعدات الطبية الصينية إلی ايران

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وصلت شحنة خامسة من المساعدات الطبيّة المقدّمة من سكان مدينة ​شنغهاي​ الصينيّة وعدد من الشركات العاملة فيها، إلى ​إيران​ في إطار مواجهة وباء "كورونا".

ولفتت القنصلية العامة لإيران في شنغهاي إلى أنّ "هذه المساعدات تبلغ زنتها طنين، وتمّ إرسالها من قبل القنصلية إلى البلاد"، موضحةً أنّها "تتضمّن 5 آلاف عدّة طبيّة (كيت) للتشخيص السریع لفيروس "كورونا"، 220 ألف كمامة طبيّة و100 الف زوج من الكفوف".

وقد تمّ تسليم هذه الشحنة من المساعدات للقنصل الإيراني العام رمضان برواز، بحضور مدير عام مكتب العلاقات الخارجية في مدينة شنغهاي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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