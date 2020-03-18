وصول شحنة خامسة من المساعدات الطبية الصينية إلی ايران

وصلت شحنة خامسة من المساعدات الطبيّة المقدّمة من سكان مدينة ​شنغهاي​ الصينيّة وعدد من الشركات العاملة فيها، إلى ​إيران​ في إطار مواجهة وباء "كورونا".

ولفتت القنصلية العامة لإيران في شنغهاي إلى أنّ "هذه المساعدات تبلغ زنتها طنين، وتمّ إرسالها من قبل القنصلية إلى البلاد"، موضحةً أنّها "تتضمّن 5 آلاف عدّة طبيّة (كيت) للتشخيص السریع لفيروس "كورونا"، 220 ألف كمامة طبيّة و100 الف زوج من الكفوف".

وقد تمّ تسليم هذه الشحنة من المساعدات للقنصل الإيراني العام رمضان برواز، بحضور مدير عام مكتب العلاقات الخارجية في مدينة شنغهاي.