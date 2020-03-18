فصيلة راشيا أوقفت شخصين أقدما بواسطة الكسر والخلع على السرقة من داخل منزل بالرفيد

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الساعة 10:00 من تاريخ 16 آذار 2020، ادّعى لدى مخفر الرفيد في وحدة الدرك الإقليمي، المواطن "ن. ع." بأنّ منزل شقيقه الموجود في كندا، الكائن في بلدة الرفيد - ​قضاء راشيا​، قد تعرّض للسرقة من قبل مجهولين بواسطة الكسر والخلع، وأنّ المسروقات عبارة عن مصاغ، بندقية صيد، ساعات يد وغيرها؛ وقدّر قيمتها بحوالي ثمانية ملايين ليرة لبنانية".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 17 آذار 2020 وفي خلال 24 ساعة على الإدعاء، تمكّن عناصر فصيلة راشيا من تحديد هوية الفاعلَين، وتوقيفهما، وهما: "ب. م." (مواليد عام 1989، سوري) و"م. ي." (مواليد عام 1997، سوري)؛ كما جرى ضبط المسروقات كاملةً وأُعيدت إلى المدّعي".

ولفتت المديرية إلى أنّ "الموقوفَين أودعا ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".