عناية عزالدين: لبنان في اخر ايام الاحتواء وعلى عتبة الانتشار لفيروس كورونا

اشارت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عز الدين​ الى انها تقدم اعتذار كبير لاهالي الشهداء والاسرى والجرحى والمعذبين الذين عانوا من عملاء ​الاحتلال الاسرائيلي​ بعد تبرئة العميل ​عامر الفاخوري​، واعتبرت ان ما حصل ماسأة كبيرة، ونحن اليوم عدنا الى اسئلة "عن اي وطن نبحث"، وشددت على ان شعار السيادة والحرية و​الاستقلال​ يجب ان تكون ضمن ​منظومة​ اساسية في ​الدولة​. ورأت ان ما حصل مؤلم اكثر من الالم الذي تسبب به ​العدو الاسرائيلي​ لان ظلم ذوي القربى اصعب.

ولفتت عز الدين في حديث اذاعي، الى ان ​لبنان​ في اخر ايام الاحتواء وعلى عتبة الانتشار ل​فيروس كورونا​، واكد ضرورة الالتزام بالتعليمات لعدم نشر الفيروس. وحيت ​مستشفى بيروت الحكومي​ التي تضحي في هذه الازمة وابدت مواجهة عالية رغم ضعف الامكانات المادية التي تقدم لها، وفي السياق اوجه التحية لطلاب الطب في ​الجامعة اللبنانية​ وجه لبنان المشرق في هذه الازمة.