اشارت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عناية عز الدين الى انها تقدم اعتذار كبير لاهالي الشهداء والاسرى والجرحى والمعذبين الذين عانوا من عملاء الاحتلال الاسرائيلي بعد تبرئة العميل عامر الفاخوري، واعتبرت ان ما حصل ماسأة كبيرة، ونحن اليوم عدنا الى اسئلة "عن اي وطن نبحث"، وشددت على ان شعار السيادة والحرية والاستقلال يجب ان تكون ضمن منظومة اساسية في الدولة. ورأت ان ما حصل مؤلم اكثر من الالم الذي تسبب به العدو الاسرائيلي لان ظلم ذوي القربى اصعب.
ولفتت عز الدين في حديث اذاعي، الى ان لبنان في اخر ايام الاحتواء وعلى عتبة الانتشار لفيروس كورونا، واكد ضرورة الالتزام بالتعليمات لعدم نشر الفيروس. وحيت مستشفى بيروت الحكومي التي تضحي في هذه الازمة وابدت مواجهة عالية رغم ضعف الامكانات المادية التي تقدم لها، وفي السياق اوجه التحية لطلاب الطب في الجامعة اللبنانية وجه لبنان المشرق في هذه الازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عناية عزالدين: لبنان في اخر ايام الاحتواء وعلى عتبة الانتشار لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.