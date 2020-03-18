اسماعيل سكرية: مستشفى بيروت الحكومي يواجه وفوق قدرته

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور ​اسماعيل سكرية​ في تصريح له، ان ​مستشفيات​ "البرستيج الجامعي" المصنفة U خارج اطار ​الجامعات​ الطبية، سقطت في امتحان مواجهة ​الكورونا​ وذلك لغياب المواصفات العلمية الجامعية كاملة، وأهمها غرف العناية الفائقة وطواقمها البشرية من اطباء وتمريض وعدم امتلاكها مستلزمات فحص الكورونا "PCR"، ولتهربها حتى الان من تحمل مسؤولياتها تاركة ​مستشفى بيروت الحكومي​ يواجه وفوق قدرته، رغم استغلالها العنوان الجامعي لرفع فواتيرها واستغلال البحوث العلمية ماديا. والمضحك المبكي انها عبرت بتنوعها عن حفظ مقتضيات الوفاق الوطني، بحفظ التوازنات الطائفية المذهبية".

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