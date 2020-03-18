محكمة التمييز تسلمت طلب التمييز المقدم من الخوري طعنا بقرار المحكمة العسكرية بملف الفاخوري

تسلّمت ​محكمة التمييز​ العسكرية - الغرفة الجنائية برئاسة القاضي ​طاني لطوف​، طَلب التمييز المُقدَّم من مفوض الحكومة لدى ​محكمة التمييز العسكرية​ القاضي غسان الخوري، طعنًا بالقرار الصادر عن ​المحكمة العسكرية​ بكفّ التعقبات عن العميل ​عامر الفاخوري​، على أن يتمّ اتخاذ القرار من محكمة التمييز بإعادة المحاكمة. إضغط للمزيد

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