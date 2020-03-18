حملة التعقيم في الدكوانة والجديدة البوشرية السد مستمرة

تتابعت حملة تعقيم ​المتن الشمالي​ لليوم الخامس على التوالي، في سياق ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​، وانطلقت صباح اليوم علي خطين، الاول ​الدكوانة​ ببلديتها وكنائسها والمراكز العامة فيها، والثانية ​الجديدة​ ​البوشرية​ السد، بما تتضمنه من مراكز رسمية من ​قصر العدل​ والقائمقامية ومركز ​الدفاع المدني​ و​السجن​ المركزي ودائرة التتظيم المدني ومخفر الدرك، الى جانب الكنائس والاماكن العامة.

اشارة الى ان الحملة اطلقها نهاية الاسبوع الماضي النائب ​ابراهيم كنعان​ بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ و​البلديات​ الراغبة، وتشمل التعقيم من اعلى المتن الى الساحل.

إضغط للمزيد