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حملة التعقيم في الدكوانة والجديدة البوشرية السد مستمرة

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تتابعت حملة تعقيم ​المتن الشمالي​ لليوم الخامس على التوالي، في سياق ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​، وانطلقت صباح اليوم علي خطين، الاول ​الدكوانة​ ببلديتها وكنائسها والمراكز العامة فيها، والثانية ​الجديدة​ ​البوشرية​ السد، بما تتضمنه من مراكز رسمية من ​قصر العدل​ والقائمقامية ومركز ​الدفاع المدني​ و​السجن​ المركزي ودائرة التتظيم المدني ومخفر الدرك، الى جانب الكنائس والاماكن العامة.

اشارة الى ان الحملة اطلقها نهاية الاسبوع الماضي النائب ​ابراهيم كنعان​ بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ و​البلديات​ الراغبة، وتشمل التعقيم من اعلى المتن الى الساحل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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