حملة التعقيم في الدكوانة والجديدة البوشرية السد مستمرة

تتابعت حملة تعقيم المتن الشمالي لليوم الخامس على التوالي، في سياق الوقاية من فيروس كورونا، وانطلقت صباح اليوم علي خطين، الاول الدكوانة ببلديتها وكنائسها والمراكز العامة فيها، والثانية الجديدة البوشرية السد، بما تتضمنه من مراكز رسمية من قصر العدل والقائمقامية ومركز الدفاع المدني والسجن المركزي ودائرة التتظيم المدني ومخفر الدرك، الى جانب الكنائس والاماكن العامة.
اشارة الى ان الحملة اطلقها نهاية الاسبوع الماضي النائب ابراهيم كنعان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والبلديات الراغبة، وتشمل التعقيم من اعلى المتن الى الساحل.
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