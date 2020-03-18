مدير عام وزارة الصحة يشرح واقع المرحلة التي بلغها وباء الكورونا في لبنان

شرح مدير عام وزارة الصحة وليد عمار في فيديو نشرته وزارة الصحة، واقع المرحلة التي بلغها وباء الكورونا في لبنان، ولفت الى ان لبنان يعمل على تخفيف الانتشار ويبقى ضمن نطاق سيطرة القطاع الصحي. وشدد على ضرورة بقاء المواطنين في المنزل.
واوضح عمار بأنه اذا اتبعنا الارشادات بشكل صحيح نخفف الوباء ونمنع من انتشاره، ويبقى وضعنا مقبول ونستطيع ان نقدم الخدمات اللازمة للمواطنين.
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