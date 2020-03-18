اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "لكل من يهزأ بإجراءات ​الوقاية​ من وباء ​كورونا​، ويستمر بالأختلاط ومخالفة التحذيرات. حالة وفاة رابعة في ​لبنان​، والالاف في الخارج، في دول أرقى وأغنى ولا تعاني ما نعاني. انت تؤذي كل بلدك ومجتمعك وأهلك وكبارك ومرضاك. فلنشعر بالمسؤولية الوطنية والإنسانية. معا يدا واحدة وقلب واحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله لكل من يهزأ بإجراءات الوقاية: لنشعر بالمسؤولية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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