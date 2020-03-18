أكّد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في "الجامعة اللبنانية" يوسف ضاهر، "أنّنا مع التعليم "أونلاين- online" ونطالب به منذ زمن. الإنترنت غزا العالم، وبقي في بلدنا يعرج"، لافتًا إلى "أنّنا نطالب أن يكون التعليم "أونلاين" اختياريًّا، فأكثرمن 30 أو 40% من الطلاب لا يمتلكون إمكانيّات الـ"أونلاين".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "التعليم المباشر ضروري جدًّا في بعض المواد، والظروف لهذه التجربة غير متوفرة بالشكل الصحيح، وكنّا نتمنّى لو وضعت السلطة الأرضيّة المناسبة واللّازمة من أجل التعليم "أونلاين". وشدّد على أنّ "الفرص يجب أن تكون متساوية أمام الطلاب، ونحن نشجّع التجربة ونحيّيها ولكن في ظل مشكلة الإنترنت وبطئها المسألة مستحيلة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس رابطة المتفرغين بالجامعة اللبنانية: نحن مع التعليم أونلاين لكن بظل مشكلة الإنترنت وبطئها المسألة مستحيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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