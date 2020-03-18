شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حقوق إنسان النواب: الدولة تضع المواطن نصب أعينها وصحته بالمقام الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع المواطن المصرى نصب أعينها، والحفاظ على صحته في المقام الأول، مشيدة بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها في ضوء حرص الحكومة على سلامة وصحة المواطن.

وأضافت مارجريت عازر، فى تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن ما أقدمت عليه الدولة المصرية من جهود كبيرة وتكاتف جميع الوزارات خلال الأيام الماضية لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تعرضت له البلاد، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها بشأن فيروس كورونا وجهود فرق القوات المسلحة الباسلة بشأن تطهير مؤسسات الدولة من الفيروس، يعد بمثابة إنجاز كبير للدولة تستحق عليه تحية تقدير وإعزاز.

ونوهت وكيلة لجنة حقوق الإنسان، إلى الرسالة الهامة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصداره عددا من القرارات الإنسانية والاجتماعية والتي جاءت في التوقيت المناسب وفى ضوء حرصه على صحة ومستقبل أبنائه الطلاب، وتوجيهاته بشأن زيادة حوافز العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية، الأمر الذى كان له مردود إيجابى قوى وترحيب كبير في الشارع المصرى لمتابعته لما يعانيه المواطن البسيط من عدم تلبية الأجور لاحتياجات المعيشة.

وفى هذا السياق، ثمنت النائبة مارجريت عازر، الجهود التي قام بها مجلس الوزراء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على صحة العاملين بإصدار عدد من القرارات التنظيمية والاحترازية من الفيروس، والتي تضمنت تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، إلى جانب استثناء المرأة في المادة الرابعة من القرار بمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.