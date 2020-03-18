التخطيط تفعل خدمات التكنولوجيا لموظفيها لتسهيل العمل عن بعد بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

فعلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددًا من الخدمات التكنولوجيا لموظفي الوزارة، لتسهيل عملية العمل عن بعد، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن الوزارة اتخذت هذه الإجراءات بهدف إتاحة التواصل بشكل أكبر وأسرع فيما بينهم في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المهم استخدام كل الوسائل المتاحة في مواجهة هذا الفيروس بما يضمن سير العمل بفعالية وفي الوقت ذاته الحفاظ على صحة وأمن السادة الموظفين، وعدم تعريضها للخطر.

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وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في البيان إن كل التخصصات والإدارات التي تسمح لها طبيعة تخصصاتها بالعمل عن بعد؛ سيتم توفير عدد من الوسائل الفنية لهم، بهدف التواصل فيما بينهم ومع الإدارات الآخرى، دون الحاجة للتواجد بمقر الوزارة.

وأضاف جلال أن تلك الإجراءات التكنولوجية تتضمن؛ القيام بنقل البريد الإلكتروني لموظفى الوزارة إلى بريد جديد بسعة تخزينية غير محدودة، وذلك بهدف تسهيل تداول البيانات دون حد أقصى، مع زيادة تأمين البريد الإلكتروني للحفاظ على سرية المعلومات.

وقال إن الإجراءات تشمل تفعيل خدمة skybe لمائة مستخدم كمرحلة أولى، بهدف إتاحة التواصل المباشر صوت وصورة بكفاءة عالية، وهو ما سيكون بديلًا جيدًا للاجتماعات واللقاءات المختلفة.

وأوضح جلال أن تلك الإجراءات تشمل كذلك القيام بإتاحة خدمة share point لمائة مستخدم لإمكانية التعامل مع الوثائق بشكل جماعي، وهي خدمة تمكن أعضاء الفريق الواحد من التواصل وتبادل البيانات والعمل معًا عن بعد؛ حيث تعمل كمستودع ملفات مشترك.