مقتل 5 وإصابة اثنين في هجمات متفرقة بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول-(د ب أ):
أسفرت هجمات متفرقة في ثلاثة أقاليم بأفغانستان عن مقتل 5 أشخاص، بينهم أفراد من الشرطة والجيش، وإصابة اثنين آخرين.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية اليوم الأربعاء عن مسؤولين أمنيين في إقليم بلخ القول إن مدنيا وجنديا في الجيش لقيا حتفهما في هجوم شنه مسلحون من طالبان بمنطقة شاهار بولاك.
من ناحية أخرى، قال مسؤولون في شرطة هلمند إن مسلحين مجهولين قتلوا شرطيا وأصابوا آخر، في هجوم وقع في منطقة بولان بمدينة لاشكارجاه .
في الوقت نفسه، قال شقيق شوريش، وهو متحدث باسم قيادة شرطة كابيسا، إن قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة شرطي آخر في الاقليم.
وقد وقعت الهجمات الأخيرة في ظل الجهود المستمرة المبذولة من أجل إنهاء العنف المستمر في أفغانستان.
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