بالأسماء.. جثة و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة على "الصحراوي الغربي" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة "بيجو" على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة في محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصابين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

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تبين من المعاينة الأولية للرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز جهينة انقلاب سيارة أجرة "بيجو" بسبب انفجار أحد إطاراتها.

نتج عن الواقعة مصرع "عبده محمد مكاوي" ٦٥ عامًا، ويقيم دائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وإصابة "نعيم فؤاد فانوس ٦٦ عامًا، عبد الرحمن غانم أبو الوفا ٢٢ عامًا، وليد أنس الوجود ٣٧ عامًا، أم العز محمد محمود ٣٧ عامًا ربة منزل، رضا فؤاد فانوس ٥٨ عامًا، فايزة توفيق دميان ٥٥ عامًا، عديل فؤاد فانوس ٦٠ عامًا، يقيمون في محافظة قنا.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.