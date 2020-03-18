حظر تجول في تونس وقرارات جديدة بالسعودية لمكافحة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس/الرياض/الجزائر- (بي بي سي):

فرضت السلطات التونسية حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي ابتداء من مساء الأربعاء.

وأعلن الرئيس قيس سعيد تطبيق هذا الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكلف الجيش بتسيير دوريات في الشوارع لضمان تطبيقه.

وكشفت السلطات عن تسجيل 24 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأكد سعيد، خلال كلمة متلفزة للشعب التونسي، ضرورة الالتزام بتجنب التجمعات والتنقل للحد من انتشار الفيروس.

ودعا الرئيس التونسي المواطنين إلى التبرع للخروج من الأزمة، وأعلن إعادة جدولة الديون لمن تضرر نشاطهم الاقتصادي.

وكانت السلطات التونسية علقت الرحلات البحرية، وأغلقت الحدود البرية وعلقت الرحلات الجوية حتى الرابع من أبريل المقبل، باستثناء رحلات الإجلاء.

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وفي المملكة العربية السعودية، أُعلن تعليق جميع الأعمال في القطاع الخاص لمدة أسبوعين، باستثناء الخدمات الصحية والغذائية. وأُغلقت المساجد، على أن تستمر الصلوات فقط في الحرمين بمكة والمدينة.

سجلت السعودية رسميا أكثر من 170 حالة إصابة بالفيروس القاتل حتى الآن.

وأعلنت الجزائر أيضا حظر التجمعات والمسيرات الاحتجاجية لمكافحة وباء كورونا.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب متلفز مساء الثلاثاء، إنه سيتم "غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة وكذا منع التجمعات والمسيرات، كيفما كان شكلها، وتحت أي عنوان كانت".

وكذلك أعلنت دول الجزائر وقطر والمغرب تعليق الصلاة في المساجد، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي تركيا، أعلن وزير الصحة عن أول وفاة في البلاد لرجل مسن جراء إصابته بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 98، بعد اكتشاف 51 حالة جديدة.