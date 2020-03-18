تايلاند: لدينا أماكن كافية في المستشفيات للمُصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية على أنه سيكون هناك أسرَّة في المستشفيات كافية لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلة إنه سوف يكون هناك 400 سرير جاهز في المستشفيات في بانكوك هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست اليوم الأربعاء عن الدكتور سومساك أخاسيلب، المدير العام لإدارة الخدمات الطبية بالوزارة، قوله للإعلام إنه ليس هناك داع لقلق الشعب بشأن نقص أسرَّة المستشفيات لاستيعاب ضحايا الفيروس.

Advertisements

وقال سومساك، في محاولة لتهدئة المخاوف الشعبية من حدوث ظروف مشابهة لما يحدث في إيطاليا، حيث طغت حالات الإصابة على الموارد بسبب حجم تفشي المرض "في ظل الإدارة القوية للموارد الطبية، نحن واثقون من أنه سيكون هناك أسرَّة كافية وعلاج طبي كاف لجميع المرضى إذا وصل الوباء إلى مستوى الأزمة".

ووفقا للوزارة، فإن "مستوى الأزمة" سوف يحدث عندما يصل عدد المصابين بالكورونا الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات إلى ألف حالة في اليوم الواحد.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في تايلاند 177 حالة.