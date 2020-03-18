توعية عمال محلات الدواجن في بورسعيد بطرق الوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت إدارة الإرشاد في مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، حملة صباح اليوم الأربعاء، لتوعية العاملين في محال الدواجن الحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأشار الدكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطري في بورسعيد، إلى أن الحملات تضمنت توعية إرشادية للعاملين في محال الدواجن الحية عن كيفية الوقاية من مرض انفلوانزا الطيور، وطرق الذبح الآمن والحفاظ على نظافة البيئة، وأيضا كيفية الوقاية من فيروس كورونا، والتعامل السليم مع المواطنين لوقاية النفس ووقاية الأخرين من هذا المرض الخطير.
كان المحافظ اللواء عادل الغضبان قد قرر منع تدخين "الشيشة" بالمقاهي والكافتيريات، كإجراء وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما قرر تعليق العمل بتوقيع البصمة في الحضور والانصراف للعاملين بالمصالح الحكومية.
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