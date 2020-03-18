محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.19% إلى مستوى 9310 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء. بينما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد هبوطا عنيفا خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 2.41%، إلى مستوى 9201 نقطة. Advertisements وكانت الحكومة وافقت أمس على تخفيض ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 2022. اقرأ أيضا: الحكومة تخفض ضريبة الدمغة بالبورصة.. وتؤجل "الأرباح الرأسمالية" لـ 2022

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كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تصعد في بداية تعاملات الأربعاء بعد قرارات خفض الضريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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