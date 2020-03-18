"اقعد في البيت واحنا نخدمك".. مبادرة شباب جنوب سيناء لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق شباب في محافظة جنوب سيناء، مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحت شعار "اقعد في البيت واحنا بخدمتك".

وقال أحمد نشأت أحد أعضاء جمعية شباب بلا حدود، التي أطلقت المبادرة، إن فكرتها جاءت لتشجيع المواطنين على المكوث داخل بيوتهم لمدة أسبوعين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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وأوضح أن الشباب المتطوع ممن يمتلكون سيارات، يعملون على توصيل الطلبات الضرورية لكبار السن، تطوعًا لهذه الفئة خوفًا وحرصًا على سلامتهم.

وأضاف "نشأت": "لابد أن نكون جميعًا أكثر ايجابية لمحاصرة الفيروس مطالبًا الشباب، وأصحاب المحلات، والصيدليات، بالتطوع في المبادرة، وهي متاحة للجميع وتقبل متطوعين من الشباب وأصحاب السيارات".

وأكد أن المبادرة تنطلق غدًا الخميس من مدينة الطور، على أن يجري تطبيقها في جميع مدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، لاستخدام الوسائل الصحية الأمنة، حرصًا على سلامة الجميع في التوصيل والتعقيم للأشخاص المتطوعين والسيارات.