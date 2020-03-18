الولايات المتحدة تعتزم منح مواطنيها دفعات مالية لمساعدتهم على مواجهة ضغوط كورونا الاقتصادية

كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، اليوم الثلاثاء، عن خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإرسال دفعات مالية مباشرة إلى المواطنين الأمريكيين في غضون أسبوعين، ضمن جهود مكافحة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، قال منوشين في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض: "يحتاج الأمريكيون إلى النقود الآن، والرئيس يريد أن يقدم المال على الفور. أعني بالآن، أي الأسبوعين المقبلين".

وأوضح أن الإدارة لن تهدف إلى إرسال شيكات إلى أصحاب الملايين لكنها شددت على الحاجة الملحة لمثل هذا الإجراء.

أضاف أيضًا أن الحكومة تعتزم إبقاء أسواق الأسهم مفتوحة ومن المقرر أن يلتقي منوشين بمشرعين جمهوريين بعد المؤتمر الصحفي.

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ووفقًا لـ"بلومبيرغ" فإن الخطة ربما لا تكون سريعة بالنحو الذي يريده ترامب.

عندما أرسل الكونغرس أموالًا تحفيزية في عام 2009 لمكافحة الأزمة المالية، استغرق الأمر أكثر من شهرين من توقيع مشروع القانون.

في خطوة أخرى لتخفيف الضغط المالي على المواطنين الأمريكيين، قال منوشين إن دافعي الضرائب الأفراد، يمكنهم تمديد الموعد النهائي لدفع الضرائب التي تصل إلى مليون دولار، ويمكن للشركات تأجيل مدفوعات الضرائب التي تصل إلى 10 ملايين دولار.

يمنح التأخير لمدة 90 يومًا دافعي الضرائب وقتًا إضافيًا لدفع التزاماتهم الضريبية المستحقة بدون فوائد أو عقوبات.