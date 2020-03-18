ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 142 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد مصابي كورونا الى 142 حالة بعد رصد 12 حالة جديدة.

وقال الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية في المؤتمر الصحفي اليومي ان الحالات الجديدة المصابة كانت هناك 8 حالات مرتبطة بالسفر للملكة المتحدة 6 منها لكويتيين وحالة لأميركية وأخرى لإسبانية، وحالتان مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة لمواطن وصل من سويسرا،وحالة لمواطن مازالت قيد التقصي الوبائي.

وأكد السند أن هناك 7 حالات أنهت الحجر الصحي عليها أمس وأن اجمالي الحالات التي خرجت من مراكز الحجر الصحي الكويتي بلغت 573 حالة..

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح شفاء 3 مواطنين كويتيين مصابين بفيروس كورونا، وهما امرأتين ورجل ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة.

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من جانبها أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل أن الكويت ستقوم بعمليات إجلاء طوعي للمقيمين على أرضها.

وشددت العقيل في الوقت نفسه على أن الحكومة لن تتوانى في تنفيذ الإبعاد الإداري على المخالفين من المقيمين بحسب القوانين المتبعة لدولة الكويت.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الطيران المدني تسيير رحلة اجلاء من مطار الكويت الدولي الى مطار القاهرة الدولي اليوم الاربعاء للراغبين من الجالية المصرية من حملة تاشيرات الزيارة والحاصلين على اشعار مغادرة نهائي لانتهاء خدماتهم في الكويت وذلك على متن طائرة شركة مصر للطيران.