إيران تتسلم الدفعة الخامسة من المساعدات الطبية الصينية لاحتواء كورونا

وصلت إلى إيران الشحنة الخامسة من المساعدات الطبية المقدمة من سكان مدينة شنغهاي الصينية وعدد من الشركات العاملة فيها، وذلك في إطار مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت القنصلية العامة الإيرانية في شنغهاي - وفقًا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية اليوم /الأربعاء/ - أن

حجم المساعدات التي تم إرسالها من قبل القنصلية إلى طهران تتضمن 5 آلاف من المعدات الطبية للتشخيص السريع لفيروس كورونا، و220 ألف من الكمامات الطبية و100 ألف زوج من قفازات طبية.وأشارت إلى أنه تم تسليم هذه الشحنة من المساعدات للقنصل الإيراني العام "رمضان برواز"، بحضور مدير عام مكتب العلاقات الخارجية في مدينة شنغهاي.وكانت دول (أوزبكستان - تركيا - الإمارات - ألمانيا - فرنسا - بريطانيا - اليابان - قطر - أذربيجان - روسيا) ومنظمة الصحة العالمية قد أرسلت مساعدات إنسانية لإيران؛ لمواجهة تفشي وباء (كورونا).