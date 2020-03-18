تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 427 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية
وأضافت أن هذا الارتفاع اليومي في عدد الإصابات يعد الأكبر منذ بدء تفشي الفيروس في إسرائيل، لكن مسؤولين طبيين محليين أوضحوا أن هذا التطور ناجم عن توسيع نطاق استخدام الفحوصات الطبية الخاصة برصد الفيروس.
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