تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 427 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء أن 5 مرضى من أصل 427 في حالة حرجة، و10 حالات متوسطة الخطورة، وتعد حالة غالبية المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 11 شخصًا.

وأضافت أن هذا الارتفاع اليومي في عدد الإصابات يعد الأكبر منذ بدء تفشي الفيروس في إسرائيل، لكن مسؤولين طبيين محليين أوضحوا أن هذا التطور ناجم عن توسيع نطاق استخدام الفحوصات الطبية الخاصة برصد الفيروس.

(وفا) اليوم الأربعاء أن 5 مرضى من أصل 427 في حالة حرجة، و10 حالات متوسطة الخطورة، وتعد حالة غالبية المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 11 شخصًا.وأضافت أن هذا الارتفاع اليومي في عدد الإصابات يعد الأكبر منذ بدء تفشي الفيروس في إسرائيل، لكن مسؤولين طبيين محليين أوضحوا أن هذا التطور ناجم عن توسيع نطاق استخدام الفحوصات الطبية الخاصة برصد الفيروس.

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