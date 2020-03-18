اعتبارًا من 23 مارس.. تعطيل المدارس في روسيا بسبب فيروس كورونا

أعلن وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف عن تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس في كافة أنحاء روسيا بسبب فيروس "كورونا" اعتبارا من 23 مارس الجاري وحتى 12 أبريل القادم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كرافتسوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "مع تعطيل المدارس في روسيا، سيتم توفير الدعم للتعلم عن بُعد للطلاب ابتداء من يوم الاثنين المقبل".

ومن جهتها أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا عن تسجيل 114 إصابة بفيروس "كورونا" في روسيا .

12 أبريل القادم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال كرافتسوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "مع تعطيل المدارس في روسيا، سيتم توفير الدعم للتعلم عن بُعد للطلاب ابتداء من يوم الاثنين المقبل".ومن جهتها أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا عن تسجيل 114 إصابة بفيروس "كورونا" في روسيا .

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