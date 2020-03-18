الكويت.. شفاء 3 مواطنين مصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح، شفاء 3 مواطنين كويتيين مصابين بفيروس كورونا، وهما امرأتين ورجل ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة. كويتيين مصابين بفيروس كورونا، وهما امرأتين ورجل ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة.

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