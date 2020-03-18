طالبت الجمعية الألمانية للمستشفيات بإسراع السماح بالاستعانة بعمالة التمريض الأجنبية لسد العجز في ظل أزمة كورونا. وقال رئيس الجمعية، جيرالد جاس، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، "يتعين على السلطات المعنية بشؤون الصحة إصدار تصاريح لعمالة التمريض الأجنبية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف جاس: "يمكن إعادة فحص هذه التصاريح بعد ذلك، واستدراك الإجراءات الطبيعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المستشفيات في ألمانيا تطالب بعمالة تمريض أجنبية وسط أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.