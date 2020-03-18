ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في باكستان إلى 245

ذكر مسؤولون، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان استمر في الارتفاع اليوم الأربعاء، حيث سجلت البلاد 50 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في باكستان وصل الآن إلى 245.
وطلب رئيس الوزراء، عمران خان من الشعب الاستعداد للوباء.
وقال خان في خطاب مساء أمس الثلاثاء "أريد أن أبلغكم أن الفيروس سينتشر أكثر في البلاد".
ونصح بالابتعاد الاجتماعي وعدم الهرع إلى المستشفيات حال ظهور أعراض طفيفة للمرض.
وطلب خان من الشعب عدم الذعر، قائلاً "معاً، سنكسب تلك الحرب ضد الفيروس".
ومعظم الحالات مصدرها بلدة تافتان الحدودية، حيث تم فرض حجر صحي على مئات من الباكستانيين بعد عودتهم من إيران، التي لديها أعلى عدد من الحالات والوفيات بعد الصين وإيطاليا.
واتخذت الحكومة عدداً من الخطوات للسيطرة على انتشار الفيروس، من بينها إغلاق المؤسسات التعليمية وفرض حظر على التجمعات العامة وإغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان وفرض قيود على الرحلات الدولية.
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