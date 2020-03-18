تايوان تحظر دخول الأجانب لأراضيها لاحتواء كورونا

قال وزير الصحة تشين شيه تشونج، اليوم الأربعاء، إن تايوان حظرت دخول جميع الأجانب لأراضيها في ظل المخاوف من تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه سوف يتم تطبيق الحظر ابتداء من منتصف الليل يوم الخميس (1600 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء)، موضحاً أن جميع القادمين للجزيرة سوف يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوماً.

وأوضح الوزير، أنه سوف يتم السماح للأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة في تايوان وأصحاب التأشيرات الدبلوماسية بالدخول.

وكانت تايوان قد أعلنت الأحد الماضي، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في تايوان بلغ 59 حالة إصابة من بينها وفاة واحدة.