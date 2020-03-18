تونس تعلن "حظر التجول" لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء، حظر التجول في البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي أول خطاب يلقيه منذ تسجيل تونس أول إصابة بالفيروس في 2 مارس، أمر سعيد قوات الأمن بتسيير دوريات اعتباراً من يوم الأربعاء للسهر على التزام المواطنين بهذا الحظر.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 24 شخصاً، غالبيتهم قادمون من فرنسا وإيطاليا، من دون تسجيل أي حالة وفاة.

ودعا الرئيس التونسي مواطنيه إلى التقيّد بالتوجيهات بعدما أعلنت السلطات مؤخراً إغلاق المدارس والمساجد والمحاكم والاحتفالات والأحداث الرياضية.

وتقرّر قبل أيام إغلاق المقاهي والمطاعم اعتباراً من الرابعة مساء.