البيت الأبيض يقيد العمل "وجها لوجه" وسط تفشي كورونا

أصدر البيت الأبيض توجيهات للهيئات الاتحادية بالحد من تعاملات العمل التي تتم "وجها لوجه"، وتنفيذ العمل غير المهم من المنزل أو التوقف عن فعل ذلك، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا.

وأصدر مكتب الإدارة والميزانية مذكرة، يوم الثلاثاء، لجميع الوكالات الحكومية بضبط عملياتها على الفور، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في المذكرة: "يجب على الحكومة إدارة جميع مواردنا بعناية بطريقة تتماشى مع النتيجة المرجوة من إبطاء انتقال فيروس كوفيد 19".