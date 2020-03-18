قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركة الأبحاث الألمانية "كيور فاك" التي تحصل على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تطور لقاحاً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بحلول النصف الثاني من العام الجاري.
وعرضت المفوضية دعماً مالياً بقيمة 80 مليون يورو (7ر87 مليون دولار) لشركة "كيور فاك".
وقالت فون دير لاين في مقطع فيديو :"آمل أن نتمكن مع هذا الدعم من الحصول على لقاح في السوق ربما قبل الخريف. وقد ينقذ هذا الأرواح في أوروبا وبقية العالم أيضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الأوروبية: نأمل توفير لقاح لكورونا قبل الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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