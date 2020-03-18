الجزائر تحظر "أي تجمع أو مسيرة" تحسباً من كورونا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب إلى الأمة، يوم الثلاثاء، حظر التجمّعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجدّ.

وقال تبون إنّ "الوباء المتفشّي مسألة أمن وطني، وأمن صحي تهمّ الجميع حتّى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتاً، فحياة المواطن والمواطنة فوق كل اعتبار وقبل كل شيء".

وأضاف أنّ الدولة "بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات".

وعدّد الرئيس في خطابه جملة من القرارات للحدّ من تفشي فيروس كورونا من بينها "غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة ومنع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء".

كما شملت الإجراءات "التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات نقل البضائع، التي لا تحمل أي مسافر معها" و"الغلق الفوري أمام المِلاحة البحرية والنقل البحري، باستثناء البَواخر الناقلة للبضائع والسلع".

وبحسب آخر إحصائية رسمية فقد سجلت الجزائر حتى مساء الثلاثاء وفاة خمسة أشخاص وإصابة 60 آخرين في الجزائر بفيروس كورونا المستجد.